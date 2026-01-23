English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
RCB ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಏರಲು ಏನ್‌ ಮಾಡಬೇಕು.. ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ‌ ಸ್ಮೃತಿ, ಲಾರೆನ್ ಸೇರಿ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಗರ್ಲ್ಸ್‌ ಮಸ್ತ್‌ ಮಿಂಚಿಂಗ್!

ವುಮೆನ್ಸ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್-‌ 2026 (WPL) ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಮಸ್ತ್‌ ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡೋದು, ಹಾಡು ಹಾಡೋದು ಇದರ ನಡುವೆ..ನಡುವೆ ತಮಾಷೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. 
 
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಂತೂ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಂತೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.   

ಸತತ ವಿಜಯಗಳಿಂದ ಕೊಂಚ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಮೂಡ್‌ನಲ್ಲಿರೋ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗರ್ಲ್ಸ್‌ ಮಸ್ತ್‌ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿರೋ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ನೇತೃತ್ವದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ಜೊತೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.   

ಜನವರಿ 24 ರಂದು ವಡೋದರದ ಕೊಟಂಬಿಯ ಬಿಸಿಎ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ನ 15 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಜತೆ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.     

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ವುಮೆನ್ಸ್ ತಂಡದ‌ ಗೆಲುವಿನ ನಾಗಲೋಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆಡಿದ ಐದಕ್ಕೂ ಐದು ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಸೇರಿ ಸತತ ಆರು ಜಯ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ್ದು ಆಗಿದೆ.   

ಗುಜರಾತ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಐದು ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.   

ಈಗಾಗಲೇ ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ನ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಟೀಮ್‌ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಇದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ. ಉಳಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದರೂ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್‌ ಇದೆ.      

