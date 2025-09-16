ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ATM ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ... ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

ATM Cash withdrawal tips : ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯುವಾಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಣ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಉದ್ವಿಗ್ನರಾಗುತ್ತೇವೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಕ್ರಮಗಳೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಾಗ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಣ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ನೋಟನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚು, ಸರ್ವರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಕಾರಣ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಹಣ ಹೊರಬರದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ವಹಿವಾಟಿನ ರಸೀದಿಯನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೂರು ನೀಡಬಹುದು.
ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರವೂ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರವು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಹತ್ತಿರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ, ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ದೂರಿನ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ವಹಿವಾಟಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಸಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.