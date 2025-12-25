ಜಿಮ್ ಮಾಡುವುದು ಫ್ಯಾಶನ್ ಅಂದುಕೊಂಡರು ಅದು ಈಗ ನಿತ್ಯದ ದೇಹದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಿಮ್ಗೂ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯಾವ್ಯಾವ ಫುಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?.
ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಮೊದಲು ಓಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಾದಾಮಿ, ಖರ್ಜೂರ, ಅಂಜೂರ, ಗೋಡಂಬಿ, ಪಿಸ್ತಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಫೈಬರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಖನಿಜಾಂಶ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸಿರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಕೆನೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಪ್ರೊಟೀನ್, ಕನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ 12, ಡಿ, ಎ, ಇ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು ಮತ್ತು ಕೋಲೀನ್ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಜಿಮ್ಮಗೆ ಹೋಗುವ 1 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.