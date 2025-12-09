ಯುವತಿಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಭಾವಿ ಗಂಡ ಈ 7 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ 1 ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು!

Good Husband signs : ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ.. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳು ಆಗಲೂ ಪುರುಷರ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಾಮಸೂತ್ರದಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 7 ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ವಲ್ಲಭ (ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿ) : ಈ ಗುಣದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಹುಡುಗಿಯೂ ಬಯಸುವ ಆದರ್ಶ ಪತಿ. 'ವಲ್ಲಭ' ಎಂದರೆ ಪ್ರಿಯ. ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ. ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತನ್ನ ಸಂತೋಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಸ್ವಾಮಿ (ಯಜಮಾನ) : ಈ ಗುಣದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ 'ಯಜಮಾನ'. ಅವನು "ನಾನು ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ - ನೀನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸು" ಎಂಬಂತೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರಕಾರವೇ. ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಿಕ್ಷಕ: ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಂಡನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀತಿ, ಸದ್ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಂತೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ವಿನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಸಖಾ (ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ) : ಈ ಗುಣದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಂಡನಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಜೀವನದ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವನದ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರಹಸ್ಯಗಳಿರಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸುವ, ನಗುವ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿಯೂ ನೋಡುತ್ತಾನೆ.
ಭಕ್ತ - ಸೇವಕ : ಈ ಗುಣದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧ. ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತೇ ಅಂತೀಮ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೂ, ಹೆಂಡತಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಅವಳನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವಳು ಹೇಳುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅವನು ತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಬಾಸ್ ಗಂಡನಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ.
ರಿಷಿ (ದಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ರೆಕ್ಲೂಸ್) : ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಣಯ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸಾರ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.