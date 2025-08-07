ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹೇಗೆ ಲಿವರ್‌ ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಳಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದರ್ಥ..

alcohol liver damage: ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವ ಲಿವರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಲಿವರ್ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಲಿವರ್ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಈ ಹಾನಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮದ್ಯಪಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ (ARLD) ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ:
ಮೊದಲ ಹಂತವೆಂದರೆ ಅದು ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡದ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರುವಾದಾಗ ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಲಿವರ್ ಖಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಎರಡನೇ ಹಂತವೆಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಯಾಸ, ವಾಂತಿ, ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಚರ್ಮ ಹಳದಿಯಾಗುವುದು (ಕಾಮಾಲೆ) ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು.
ಮೂರನೇ ಹಂತ ಸಿರೋಸಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಕ್ರಮೇಣ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿವರ್ ಕಸಿ ಎಂದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಲಿವರ್ ಜೋಡಣೆಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಊತ ಅಥವಾ ನೋವು, ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಅಂಗೈಗಳು ಕೆಂಪಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು. ಒಂದುವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಲಿವರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಲಿವರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ರೋಗವನ್ನು ಮುಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.