ಭಾರತವು ಹಬ್ಬಗಳ ನಾಡು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೇರಳದ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯ ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹಬ್ಬವಾದ ಓಣಂ ಅನ್ನು ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿದೆ. ಓಣಂ ಅನ್ನು ಕೇರಳದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬ ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲಯಾಳಂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಚಿಂಗಮ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಬ್ಬದ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಪೂಕ್ಕಲಂ (ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ), ವಲ್ಲಂಕಲಿ (ದೋಣಿ ಓಟ), ಪುಲಿಕಲಿ (ಹುಲಿ ನೃತ್ಯ), ಓಣಂ ಸಾಧ್ಯ (ಭವ್ಯ ಹಬ್ಬ) ಮತ್ತು ಕಥಕ್ಕಳಿ ನೃತ್ಯ. ಓಣಂ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಣಂನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಈ ಹಬ್ಬದ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡೋಣ.
ಆಗಸ್ಟ್ 26 - ಅತ್ತಚಾಮಯಂ, ಆಟಪು ಪೂಕಲಂ: ಓಣಂ ಹಬ್ಬ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ದಿನ ಇದು. ಈ ದಿನದಂದು ಜನರು ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 27 - ಚಿತ್ತಿರ ದಿನ: ಓಣಂನ ಮರುದಿನ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. ಆಗಸ್ಟ್ 29 - ಚೋಧಿ ದಿನ: ಜನರು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ದಿನ ಇದು. ಆಗಸ್ಟ್ 30 - ವಿಸಾಕಂ ದಿನ: ವಿಸಾಕಂ ದಿನವು ಹಬ್ಬದ ನಿಜವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 31, ಅನಿಳಂ ದಿನ, ವಲ್ಲಂ ಕಲಿ: ಈ ದಿನದಂದು ದೋಣಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2025 - ತ್ರಿಕೇತ ದಿನ: ಈ ದಿನದಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 - ಮೂಲಂ ದಿನ: ಓಣಂನ ಏಳನೇ ದಿನವು ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 - ಪುರದಂ ದಿನ: ಎಂಟನೇ ದಿನ, ಓಣಂ ಆಚರಣೆಯು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 - ಉತ್ರಾದಂ ದಿನ: ಈಗ ಮಹಾಬಲಿ ರಾಜನ ಆಗಮನದ ಮುನ್ನಾದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನ ಬಂದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 - ತಿರುಓಣಂ ದಿನ: ಇದು ರಾಜ ಮಹಾಬಲಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಓಣಂನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ: ಓಣಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಹಾಬಲಿಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ, ಮಹಾಬಲಿ ಎಂಬ ಅಸುರ ರಾಜ ಕೇರಳವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುತ್ತಾಮೆ. ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ದಾನಶೀಲ ಮತ್ತು ಜನಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವರುಗಳು ಅವನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟು, ಕೊನೆಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಿದರು. ನಂತರ ವಿಷ್ಣು ವಾಮನ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಮಹಾಬಲಿಯನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮಹಾಬಲಿ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಈ ಆಗಮನದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಓಣಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಓಣಂ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ.ಇದು ಕೇರಳದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ರಾಜನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಲಿ, ನಿಜವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾನ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಓಣಂ ಕೇವಲ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಲಯಾಳಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇರಳದ ಗಡಿ ಭಾಗವಾದ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಲಿವೆ. ಗಡಿ ಭಾಗಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಓಣಂಗೆಂದು ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ ೨೬ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೫ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೫ರಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿರುವ ದಿನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.