ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಖದಿಂದ ಪಾದಗಳವರೆಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ, ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ!

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಸೇವಿಸುವುದು, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಚಹಾ-ಕಾಫಿಯ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ, ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ, ದೇಹದ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಊತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಊತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಊತದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ಅದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿನ ಊತವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ.
ನೀವು ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೊರೆ ರಚನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಓದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.