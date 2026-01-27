ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ₹2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ! ಇದೇ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ..

Gold Price Decline: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಚಿನ್ನದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಏನು? ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ? ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡುವವರಿಗೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿ. ದಿನನಿತ್ಯ ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಇಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು, ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 27 ರಂದು, ಚಿನ್ನದ ದರ 1,61,950 ರೂ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಈ ದರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,48,450 ರೂ. ಆಗಿದೆ..
ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೇ.. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದದ್ದು ಜನವರಿ 22 ರಂದು. ಆ ದಿನ ಬಂಗಾರ 2,290 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿಯಿತು. ಅದೇ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಅದರ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
2,290 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ 7600 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ದರ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಇದು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷವೇ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮೇಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವ ಬಲವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚಿನ್ನದ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಬಹುದು.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿದಾಗ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.