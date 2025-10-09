ಮನುಷ್ಯನ ಎದೆಬಡಿತ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಹಾವಿನ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸರ್ಪದ ದೇಹವಿನ್ಯಾಸ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು

Snake Heart: ವಿಷಕಾರಿ ಸರ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Snake Heart: ಮನುಷ್ಯರಂತೆ, ಹಾವುಗಳಿಗೂ ಹೃದಯವಿದ್ದು, ಅದು ಅವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾವು ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: ಎರಡು ಹೃತ್ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕುಹರ.
ಹಾವುಗಳ ಹೃದಯವು ತಲೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ಗಂಟಲಿನ ಬಳಿ, ದೇಹದ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದದ ಸುಮಾರು 1/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ.
ಆ ಸ್ಥಾನವು ಹೃದಯವು ತಲೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಬಾಲಕ್ಕೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಹಾವುಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ದೇಹ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಅಂಗಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೃದಯವು ದೇಹದ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಜಾತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾವಿನ ಹೃದಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲಿಸಬಲ್ಲದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಉದ್ದನೆಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಹಾವುಗಳ ಹೃದಯವು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 50-80 ಬಾರಿ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ, ಇದು ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರವೂ ಹಾವಿನ ಹೃದಯ ಬಡಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ.
ಹಾವುಗಳ ಹೃದಯಗಳು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗಲೂ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.