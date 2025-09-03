English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದೇಹದ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ 

Bathing Tips : ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ. ಸ್ನಾನವು ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಳಕ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ಜನರು ತಣ್ಣೀರಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದ್ರೋಗ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ.

ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಕ್ರಮೇಣ ಶೀತ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ : ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣಕಾಲುಗಳಿಂದ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ತೊಡೆಗಳವರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ.

ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು? : ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ, ದೇಹವು ಕ್ರಮೇಣ ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಇದು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆಘಾತವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ನೀರನ್ನು ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಹೌದು.. ಅನೇಕ ಜನರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಜಗಳ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಅಥವಾ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸುರಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತಪ್ಪು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನಾನದ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

