ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ? ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..!

'ನರ್ವಸ್ ನೈಂಟಿಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಬಹುತೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜರು ಹೊರತಲ್ಲ, ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೋ ರೂಟ್ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂತವರಿಗೆ ಹೊಸ ಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನರ್ವಸ್ ನೈಂಟಿಸ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ 90 ರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶತಕದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿಗೆ ಔಟ್ ಆಗಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ 24 ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅದರಲ್ಲಿ 90 ರನ್ ಗಳ ಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಶತಕದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಅವರು 28 ಬಾರಿ ಶತಕದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಔಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಸಹ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರುವ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ 15 ಬಾರಿಗೆ ಶತಕದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಔಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎ ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ 14 ಬಾರಿ ಶತಕ ವಂಚಿವಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾಗೋಡೆ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಸಹ 14 ಬಾರಿ ಶತಕದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಟರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಆಸೀಸ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರಿಕ್ಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ 13 ಬಾರಿ ಶತಕದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ/