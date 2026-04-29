/ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರು ಈ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೆ ತೊಡಬಾರದು! ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Astrology Colors : ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಮೇಲೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆಳುವ ಗ್ರಹವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಗ್ರಹದ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳು ಶುಭಫಲ ನೀಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರಬಲ್ಲವು.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅತೀವ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಕ್ಷೇಮ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವವಿರುವ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ, ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಸುಕುಮಾರ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರ. ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯರಾದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆಂತರಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಭಂಗ ಬರಬಹುದು. ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಆವೇಶ ಮತ್ತು ಅಸಹನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಚುರುಕಾದ ಆಲೋಚನಾ ಲಹರಿ ಉಳ್ಳವರು. ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಬೂದು ಅಥವಾ ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಚಂದ್ರನ ಆಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವಜೀವಿಗಳು. ಇವರು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಅವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಬಲ್ಲವು. ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇವರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳೇ ಸೂಕ್ತ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇವರು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೊಳೆಯುವ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುವುದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಹದೋಷಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ. (ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.)