powerful women army: ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುವ ದೇಶವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಯಾವ ದೇಶದ ಮಹಿಳಾ ಸೈನಿಕರು ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುವ ದೇಶವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಯಾವ ದೇಶದ ಮಹಿಳಾ ಸೈನಿಕರು ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೇತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಸೈನ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಸುಮಾರು 90 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಮಿಲಿಯನ್.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹಿಳಾ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 2025 ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಷ್ಯಾ 1.1 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ 1942 ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಅಮೆರಿಕವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಮಹಿಳಾ ಸೈನ್ಯವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ 7000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..