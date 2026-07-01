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Gold Ring Wearing Rules: ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಈ ಬೆರಳಿಗೆ ಧರಿಸಬೇಡಿ! ಶನಿ ಸಂಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ

Written ByPrajwal B
Published: Jul 01, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:26 PM IST

Gold Ring: ಉಂಗುರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸದಿಂದ ಶನಿಯ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ತೊಂದರೆಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.

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ಕೆಲವರು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಶುಭವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಿನ್ನವು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರ ಸಂಕೇತ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ.

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ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಧರಿಸೋದನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವೆಂದು ಕೆಲವರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಉಂಗುರವು ಸರಿಯಾದ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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ಹೌದು, ಉಂಗುರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸದಿಂದ ಶನಿಯ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ತೊಂದರೆಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.  

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ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನವು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ತೋರುಬೆರಳು ಮತ್ತು ಉಂಗುರದ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಧರಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ನೀವು ಈ ಎರಡೂ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.  

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ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು? ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲ ಬೆರಳನ್ನು ತೋರುಬೆರಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇವತೆಗಳ ಗುರುವಾದ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.  

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ತೋರು ಬೆರಳಿಗೆ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಸಂಪತ್ತು, ರಾಜಕೀಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

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ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿಗೆ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವರು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿಗೆ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆರಳು. ಚಿನ್ನ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದರೆ, ಕಬ್ಬಿಣ ಶನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಧರಿಸಬಾರದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)  

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