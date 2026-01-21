Pressure cooker using tips : ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಂಬಾರ್ ವರೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅನಿಲವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಹೌದು.. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬನ್ನಿ ಇಂದು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರ ಬೇಯಿಸಬಾರದು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ಸೊಪ್ಪುಗಳು : ಪಾಲಕ್, ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಾರ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ನಂತಹ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ತರಕಾರಿಗಳು : ಟೊಮೆಟೊ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಿಷ್ಟ ತರಕಾರಿಗಳು : ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಬೇಗನೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.