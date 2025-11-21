English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿ.!

ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿ.!

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನರು ಕಣ್ಣು ವಿಶ್ವದ ಎರಡು ಮಹತ್ತರ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಾದ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಯಾವ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ಎರಡು ಕಿರೀಟಗಳ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

 

 
1 /6

ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ, ಅವು ಗ್ಲಾಮರ್, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿರೀಟಗಳು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಹಣ, ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಬಹುಮಾನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇಂದು, ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

2 /6

ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯ ಸಂಕೇತಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಿರೀಟಗಳು ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿಯೂ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ

3 /6

ಭಾರತವು ಇದುವರೆಗೆ ಮೂರು ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವರು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ (1994), ಲಾರಾ ದತ್ತಾ (2000), ಮತ್ತು ಹರ್ನಾಜ್ ಸಂಧು (2021).

4 /6

ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್ ಎರಡೂ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ವಿಜೇತರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಜಾಗತಿಕ ಐಕಾನ್‌ಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ಆರು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ರೀಟಾ ಫರಿಯಾ (1966), ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ (1994), ಡಯಾನಾ ಹೇಡನ್ (1997), ಯುಕ್ತಾ ಮುಖಿ (1999), ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ (2000), ಮತ್ತು ಮಾನುಷಿ ಚಿಲ್ಲರ್ (2017) ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

5 /6

ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಜೇತರು $1 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ₹8.5 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸರಿಸುಮಾರು $250,000 (ಸುಮಾರು ₹2.1 ಕೋಟಿ) ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಿಜೇತರು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಸಿಕ $50,000 (ಸುಮಾರು ₹4.4 ಮಿಲಿಯನ್) ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

6 /6

ಎರಡನ್ನೂ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಿಜೇತರು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

miss universe vs miss world miss universe prize money miss world prize money beauty pageant Prize money miss universe Miss Universe 2025 Fatima Bosch manika vishwakarma beauty pageant perks Miss Universe salary Miss Universe crown price New York residence Miss Universe winner benefits ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್ ಭುವನ ಸುಂದರಿ

Next Gallery

ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ : ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ