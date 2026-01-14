English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಭಾರತದ ಚಾಯ್ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು?..ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಚಹಾ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತದ ಚಾಯ್ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು?..ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಚಹಾ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಗೊತ್ತಾ?

which is indian chai capital city:  ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಚಹಾ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್‌.. ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ತಲೆನೋವುವಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಕಪ್‌ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕಿಕ್ ನೀಡುವ ಈ ಚಹಾ ಪುಡಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಭಾರತದ 'ಚಾಯ್ ರಾಜಧಾನಿ' ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ..
1 /12

ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಟ್ ಸುವಾಸನೆಯ ಚಹಾದ ಮೂಲ ತವರು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಅಸ್ಸಾಂ.

2 /12

"ಭಾರತದ ಚಾಯ್ ರಾಜಧಾನಿ" ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ನಗರದ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.   

3 /12

ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜನಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಅಸ್ಸಾಂ ಅನ್ನು ಭಾರತದ 'ಚಹಾ ರಾಜಧಾನಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಚಹಾದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ.   

4 /12

ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಕಣಿವೆಯ ಹವಾಮಾನ, ಅದರ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಮಳೆಯು ಚಹಾ ತೋಟಗಳ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಸ್ಸಾಂ ಚಹಾವು ಬಲವಾದ, ಕಟುವಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಹಾ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ಗಳಿವೆ.  

5 /12

ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕೃಷಿಯ ಹಿಂದಿನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಇತಿಹಾಸವು 19 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 1820 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಚಹಾ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.   

6 /12

ಚಹಾ ಪ್ರಿಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯವು ಚಹಾ ತೋಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ, ವ್ಯವಹಾರವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ನಗರಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಜೋರ್ಹತ್. ಬೃಹತ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಈ ನಗರವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಚಹಾ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.  

7 /12

ಇಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಬ್ಲಾಕ್‌ ಟೀ  ಕುಡಿಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು, ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿಯಂತಹ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಸಾಲಾ ಚಾಯ್ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು.

8 /12

ಚಹಾ ಪ್ರಿಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯವು ಚಹಾ ತೋಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ, ವ್ಯವಹಾರವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ನಗರಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಜೋರ್ಹತ್. ಬೃಹತ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಈ ನಗರವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಚಹಾ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.  

9 /12

ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಹಾವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂ ಚಹಾ ಉದ್ಯಮದ ಹೃದಯ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.  

10 /12

ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ 'ಟೋಕ್ಲೈ ಚಹಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ' ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಅಪ್ಪರ್ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿರುವ ದಿಬ್ರುಗಢವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. 

11 /12

ಅಸ್ಸಾಂ ಚಹಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನೀವು ಚಹಾ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಮುಂಜಾನೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಚಹಾ ತೋಟಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವುದು ಒಂದು ಸುಂದರ ಅನುಭವ. 

12 /12

ಅಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ಗಳು ಈಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಬಂಗಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಯಿಂದ ಕಪ್‌ಗೆ ಚಹಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ನೀವು ವಿವಿಧ ಚಹಾ ರುಚಿಗಳನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು. ಗುವಾಹಟಿಯ 'ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬಜಾರ್' ನಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ಗಳಿಂದ ನೀವು ತಾಜಾ ಚಹಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.  

India tea capital Indian chai origin Tea plantations Assam Jorhat Dibrugarh Tea tourism ಅಸ್ಸಾಂ ಟೀ ಚಾಯ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೀ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಚಾಯ್ ಟೀ ಟೂರಿಸಂ

Next Gallery

ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗಂಡಾಂತರ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ