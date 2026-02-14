ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಹೆಚ್ಚು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ..

poor state in india: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಅದರಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಜ್ಯವು ತಲಾ ಆದಾಯ, ಬಹುಆಯಾಮದ ಬಡತನ ಸೂಚ್ಯಂಕ (MPI), ಶಿಕ್ಷಣ-ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ.
ತಲಾ ಆದಾಯ, ಬಹುಆಯಾಮದ ಬಡತನ ಸೂಚ್ಯಂಕ (MPI), ಶಿಕ್ಷಣ-ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಬಿಹಾರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ರಾಜ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಲಾ ಆದಾಯ: ಬಿಹಾರದ ತಲಾ ಆದಾಯವು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ (GSDP) ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ತಲಾ ಆದಾಯವು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಹುಆಯಾಮದ ಬಡತನ: ಬಹುಆಯಾಮದ ಬಡತನ ಸೂಚ್ಯಂಕ (MPI) ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನಮಟ್ಟದ ಈ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಂಚಿತವಾಗಿವೆ. ಅಸಮರ್ಪಕ ವಸತಿ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ರಚನೆ: ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಪರೂಪ. ಪ್ರವಾಹಗಳು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋಸಿ ನದಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಲಸೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ದೆಹಲಿ, ಪಂಜಾಬ್, ಗುಜರಾತ್ನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಇದೆ.