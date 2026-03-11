ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಪುಷ್ಪ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಪುಷ್ಪ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾ? 
 
ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಯಾದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ, ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪುಷ್ಪಗಳಿವೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯ ಪುಷ್ಪ ಇದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಹೂವು ಯಾವುದು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..   

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಷ್ಪವಾಗಿರುವ ಕಮಲದ ಹೂ, ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಹೂ ಆಗಿದೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಈ ಹೂವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.   

ಕಮಲವು ಜ್ಞಾನದ ದೇವತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯದ ದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಹೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.   

ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಪುಷ್ಪವೂ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರತೆ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.   

ಕಮಲದ ಹೂವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆರೆ ಕುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾದ ಈ ಹೂ, ನೀರಿನ ಶುದ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.   

ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಎಲೆ, ಬೀಜ, ಹಾಗೂ ಕಾಂಡದಿಂದ ಹಿಡಿದೂ ಎಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ, ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ.   

ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ನೆಲಂಬೊ ನುಸಿಫೆರಾ, ಕಮಲದ ಹೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಎಲೆಗಳು ಕೂಡ ಉಪಯುಕ್ತ. ಇದರ ಎಲೆಗಳು ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ನೆರಳು ನೀಡುತ್ತವೆ.  

ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸಿದರೆ, ಹೂವಿನ ಕಂಡ ಹಾಗೂ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖಾದ್ಯದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.   

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನು 1980ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪುಷ್ಪ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಕಮಲವು ಕರ್ನಾಟಕದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ.  

