ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಫೋನ್, ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್‌ ಸಹ ಇದನ್ನೇ ಬಳಸೋದು..! ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ

World Safest Mobile Phone : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಯಾವುದಾದರು ಫೋನ್ ಇದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು.. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಬಗೆಯ ಫೋನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿ ಫೋನ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಫೋನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಈ ಫೋನ್ಗಳ ಭದ್ರತಾ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವ ಫೋನ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆಪಲ್ನ ಐಫೋನ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಐಫೋನ್ಗಳು ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಕಿಸ್ಲೇ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಐಒಎಸ್ ಅಥವಾ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಧಾರಿತ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅದು ಐಫೋನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ದುಬಾರಿ ಫೋನ್ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಆದರೆ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳೂ ಸಹ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಆಗದಂತಹ ಒಂದು ಫೋನ್ ಇದೆ, ಅದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಫೋನ್ಗಳಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ಗಳು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಂತಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ಗಳು ಇತರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಂತೆಯೇ ದುರ್ಬಲವಾಗಿವೆ. ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಫೋನ್ ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಂತಹ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನವೀಕೃತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿವಂತ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸರಳವಾದ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಿಸ್ಲೆ ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅಂತಹ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.