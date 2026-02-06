English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇ?ಬಂಗಾರದ ನಾಡು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ

ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇ?ಬಂಗಾರದ ನಾಡು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ

Gold: ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ?ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..
1 /10

ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀಮಂತರವರೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದರೂ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನಾ...ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಏರಿಕೆ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ  

2 /10

ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 800MT ಚಿನ್ನವನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.. WGC ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2,191.53 MT ಚಿನ್ನವಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.  

3 /10

ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು ಚಿನ್ನ ಕರಿದಿಗೆ ಹಿಂದೆಮುಂದೆ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. 

4 /10

ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಈ ಗಣಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ..ಇಂದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಾಗಿದೆ..ಇದು ಭಾರತದ ಆಳವಾದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕೂಡ ಈ 1880 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು 2001 ರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಒಟ್ಟು 800 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.  

5 /10

ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.8ಟನ್‌ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ..ಇನ್ನೂ ಈ ಗಣಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಾಪ್ಪ ಅಂದರೆ  ಗಣಿ 2000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಈ ಚಿನ್ನ ಗಣಿಗಳನ್ನ ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತ ರಾಮಯಣದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

6 /10

ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಚಿನ್ನ ಗಣಿ ಹೊಂದಿದೆ..ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನದ ಹಟ್ಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ..  

7 /10

ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಬಂಗಾರದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊಂದಿದೆ..ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ..   

8 /10

ಇನ್ನೂದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ. ಗಂಜೂರ್ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಈ ಗಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗೋವಾದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿದೆ.ಈ ಗಣಿ ಅಂತಿತದಲ್ಲ"'ಡೆಕ್ಕನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್" ಎಂಬ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ.   

9 /10

ಮತ್ತೊಂದು ಗಣಿ ಜೊನ್ನಗಿರಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಇದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಾಗಿದೆ.  

10 /10

ಇನ್ನೂ ಲಾವಾ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಈ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಚಾಂಡಿಲ್ನಲ್ಲಿದೆ.

Gold rate gold mining Gold price Gold mines in india which state highest gold production which state of India has the most gold ಚಿನ್ನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ

Next Gallery

ಯಾವ ತಂಡವೂ ಮಾಡದಂತ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ RCB.. ಸಾಲು ಸಾಲು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಓಪನರ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ!