  • ಹೆನ್ನಾ ಬಳಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್..‌ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗೋದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಹೆನ್ನಾ ಬಳಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್..‌ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗೋದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

White Hair Remedies: ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನ ಹೆನ್ನಾ ಎಂದರೆ ಮೆಹಂದಿ. ಆದರೆ, ಹೆನ್ನಾ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವ ಬದಲು ಕೆಂಚಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೆನ್ನಾ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಹೆನ್ನಾ ಮಿಕ್ಸ್‌ ತಯಾರಿಸಿ ಬಳಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. 
 
ಹೆನ್ನಾ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗದೆ ಕೆಂಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೆನ್ನಾ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿ ಬಳಸಿದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂತಿಯುತವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. 

ಆಯುರ್ವೇದಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೆನ್ನಾ ಮಿಕ್ಸ್‌ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇವು ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ ಮೆಲನಿನ್‌ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. 

ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಹೆನ್ನಾ ಮಿಕ್ಸ್‌ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳೆಂದರೆ... * ಬೀಟ್ರೂಟ್‌ ಜ್ಯೂಸ್‌ 1 ಗ್ಲಾಸ್‌ * ಹೆನ್ನಾ * ಡ್ರೈ ಬೀಟ್ರೂಟ್‌ ಪುಡಿ 2 ಸ್ಪೂನ್‌ * ಕಲೋಂಜಿ ಪುಡಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ * ಮೆಂತ್ಯ ಪುಡಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ * ಬ್ಲಾಕ್‌ ಟೀ 2 ಚಮಚ  

ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಬೀಟ್ರೂಟ್‌ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಹಾಕಿ. ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಬೇಕಿರುವಷ್ಟು ಹೆನ್ನಾ/ಮೆಹಂದಿ, ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್‌ ಡ್ರೈ ಬೀಟ್ರೂಟ್‌ ಪುಡಿ, 2‌ ಚಮಚ ಕಲೋಂಜಿ ಪುಡಿ, ಎರಡು ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಟೀ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯಿಸಿ. ನಂತರ ಒಲೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.

ಹೆನ್ನಾ ಹೇರ್‌ ಮಿಕ್ಸ್‌ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಪಿಸಿ, ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಹಾಗೂ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿ. 

ಹೆನ್ನಾ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.  ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.    

