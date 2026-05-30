Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿರುವ ಈ ಎಲೆ: ಅರೆದು ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಸೋಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿರುವ ಈ ಎಲೆ: ಅರೆದು ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಸೋಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ

Written ByYashaswini V
Published: May 30, 2026, 11:58 AM IST|Updated: May 30, 2026, 11:58 AM IST

White Hair Home Remedies: ಮನೆಯ ಹೂ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

Hibiscus white hair remedies at home1/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಹೂ ಕುಂಡದಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.

Hibiscus white hair remedies at home2/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ದಾಸವಾಳದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಪೋಷಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದ್ದು ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಉದ್ದವಾಗಿ ಸೋಂಪಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. 

Hibiscus white hair remedies at home3/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ದಾಸವಾಳದ ಎಲೆಗಳ ಬಳಕೆಯು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್‌ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. 

Hibiscus white hair remedies at home4/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ದಾಸವಾಳದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮೊಸರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಆಗಿ ಬಳಸಿ.

Hibiscus white hair remedies at home5/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ದಾಸವಾಳದ ಎಲೆ, ಮೊಸರು ಮಿಶ್ರಿತ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಆಗಿ ಹಚ್ಚಿ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿ.   

Hibiscus white hair remedies at home6/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಸೋಂಪಾಗಿ ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.       

Tags:
White hair home remedies
Home Remedies
Black Hair Remedies
Hair care tips
Hibiscus For White Hair
Curd For White Hair
Hair Growing tips
Natural Black Hair Tips

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Karnataka Breaking News LIVE : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ, ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಘೋಷಣೆಗೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್‌

Karnataka Breaking News LIVE : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ, ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಘೋಷಣೆಗೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್‌

breaking news3 min ago
2

CM Change: ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಗಡ್ಡಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ!

DK Shivakumar14 min ago
3

ಯಶ್‌ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ನವೀನ್‌ ಅಲ್ಲ..! ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಾಕಿ ಭಾಯ್‌ ತಾಯಿ

Yash42 min ago
4

ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದೆ? ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತೀಶ್‌

KPCC President Race52 min ago
5

ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಬೇಗನೇ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ IPL ಟ್ರೋಫಿ ನಮ್ದೇ.. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ RCB ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!

IPL 20261 hr ago