Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಮೊಸರಿಗೆ ಈ 2 ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ.. ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ!

ಮೊಸರಿಗೆ ಈ 2 ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ.. ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ!

Written ByChetana Devarmani Updated byChetana Devarmani
Published: May 16, 2026, 10:47 AM IST|Updated: May 16, 2026, 10:47 AM IST

white hair remedies: ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು. 

1/7

white hair remedies: ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು. ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.  ಮೊಸರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ  ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು. 

2/7

ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ಕೂದಲಿನ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾಫಿ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

3/7

ಮೊಸರು ಕೂದಲನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸಾದಾ ಮೊಸರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 30-40 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ.

4/7

ಈ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

5/7

ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಹೇರ್‌ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೂದಲನ್ನು ನಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆಯಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

6/7

ಮೊಸರು ಕೂದಲಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು. 

7/7

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

Tags:
White Hair
White Hair Remedies
Hair care tips

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಬಸ್‌ ಹೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ!.. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವ ಉಳಿತಲ್ಲ ಅದೇ ಸಮಾಧಾನ

ಬಸ್‌ ಹೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ!.. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವ ಉಳಿತಲ್ಲ ಅದೇ ಸಮಾಧಾನ

Hassan Private bus1 hr ago
2

ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬೆಂಕಿ

Bus Fire3:42 AM IST
3

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 16-05-2026: ಶನೈಶ್ಚರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ, ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಫಲ!

Today Horoscope3:10 AM IST
4

ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಮಹಿಕಾ ಜೊತೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮದುವೆ! ಡೇಟ್‌ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್‌?

Hardik pandya2:24 AM IST
5

ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್‌.. ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ! ಈ ಪ್ರದ

Bengaluru rain alert1:43 AM IST