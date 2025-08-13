ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

Natural Hair Oil For Gray Hair: ಯಾವುದೇ ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸದೆಯೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸಬಹುದು.
ಹೇರ್ ಡೈ ಹಚ್ಚದೆ ದುಬಾರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆಯೇ ಕೇವಲ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಕುವುದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಒಣಗಿದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂದಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವು ಕೂದಲಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರಿಬೇವನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ಬಲ, ಬಣ್ಣ, ಕಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಗುಳ್ಳೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಕಾಯಿಸಿ. ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಟೀ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ.
ಆಮ್ಲಾ, ಟೀ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವಿನ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕಾಯಿಸಿಟ್ಟ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಬಳಸಿ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.