who is Colours Swathi: ಯಾರು ಈ ಕಲರ್ಸ್ ಸ್ವಾತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಸ್ವಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಕಲರ್ಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಸ್ವಾತಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಗೋಟಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಕಲರ್ಸ್ ಸ್ವಾತಿ ಎಂದು ಹಲವರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಲರ್ಸ್ ಸ್ವಾತಿಯ ವಿವರಗಳು.
ಕಲರ್ಸ್ ಸ್ವಾತಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿಯಾಗಿ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಕಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆ ಕಲರ್ಸ್ ಎಂಬ ಯಶಸ್ವಿ ಟಿವಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಲರ್ಸ್ ಸ್ವಾತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ: ನಟನಾ ವೃತ್ತಿ: 'ಸುಬ್ರಮಣಿಯಪುರಂ' (ತಮಿಳು) ಮತ್ತು 'ಅಷ್ಟ ಚಮ್ಮಾ' (ತೆಲುಗು) ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 'ಅಷ್ಟ ಚಮ್ಮಾ' ಚಿತ್ರದ ನಟನೆಗಾಗಿ ಅವರು ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಮತ್ತು ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ರಾರಾ, ಕಾರ್ತಿಕೇಯ, ಆಮೆನ್ (ಮಲಯಾಳಂ) ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ 24 ಕಾತಂ (ಮಲಯಾಳಂ) ಮುಂತಾದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲರ್ಸ್ ಸ್ವಾತಿ ಇಂದು "ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮಧು" ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಗೋಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಿ ಅವರು 2018ರಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ವಾಸು ಎಂಬುವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಕಾರಾಣಾಂತರದಿಂದ ವಿಚ್ಚೇಧನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಗೋಟಿ ಅವರೊದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.