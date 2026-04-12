ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಯಾರು? ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ!

ದಿಗ್ಗಜ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಎಂಟು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರು, ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಮತ್ತು ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೋತ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜ ನಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ 92 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಸಂಗೀತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಪಾರ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಎಂಟು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಅವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಅಜರಾಮರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ನಾಲ್ಕು BFJA ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಹದಿನೆಂಟು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ದಾಖಲೆಯ ಏಳು ಬಾರಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ನಾಮನಿರ್ದೇನಗಳು ದೊರೆತಿದೆ. 2000ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಅತ್ಯನ್ನತ ಗೌರವವಾದ ದಾದಾ ಪಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಎರಡು ಮದುವೆಯಾದರು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಹದಿನಾರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೇ ಗಣಪತ್ರಾವ್ ಬೋಸ್ಲೆ ಅವರನ್ನ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಾಗದೆ, ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು ಮತ್ತು 1960ರಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.