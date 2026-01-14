English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಫಿಕ್ಸ್

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಫಿಕ್ಸ್

BIGGBOSSKANNADA: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಫರ್ಧಿಯಾಗರುವ ಆ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಫರ್ಧಿಯೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ..ಆ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಏನು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಓದಿ.
1 /8

ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರು ಅಂತಾ ಊಹಿಸೋದು ಸ್ಪಲ್ವ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ.. ಆದ್ರೂ ಇವರೇ ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗ್ತಿದೆ.   

2 /8

ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಮನರಂಜನೆ ಕಿಂಗ್‌ ಎಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿನೆ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..  

3 /8

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ನಡೆದ ಈ ಬಾರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗೋದು ಛಲಗಾರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರೇ ವಿನ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿದೆ..  

4 /8

ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ರೆಬಲ್ ಲೇಡಿ ಅಶ್ವಿನಿಯನ್ನ ವಿನ್ನರ್‌ ಆದ್ರೆ...ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಫರ್ಧಿಯಾದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿಯವರು ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..  

5 /8

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12 ಆರಂಭವಾಗಿನಿಂದಲೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಭಾರೀ ಸೌಂಡ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಇವರು ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ..   

6 /8

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಅವರೇ ವಿನ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೊನೆಯ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.  

7 /8

ಈ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಬಯಸಿದ್ದರು..ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಊಹೆ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ ಆಗಿ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದರು..   

8 /8

ಇದೇ ರೀತಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೂ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ವಿನ್ನರ್‌ ಆದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ..   

