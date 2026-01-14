BIGGBOSSKANNADA: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಫರ್ಧಿಯಾಗರುವ ಆ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಫರ್ಧಿಯೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ..ಆ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಏನು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಓದಿ.
ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರು ಅಂತಾ ಊಹಿಸೋದು ಸ್ಪಲ್ವ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ.. ಆದ್ರೂ ಇವರೇ ಈ ಸೀಸನ್ನ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗ್ತಿದೆ.
ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಮನರಂಜನೆ ಕಿಂಗ್ ಎಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನ ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿನೆ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ನಡೆದ ಈ ಬಾರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ವಿನ್ನರ್ ಆಗೋದು ಛಲಗಾರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರೇ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿದೆ..
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ರೆಬಲ್ ಲೇಡಿ ಅಶ್ವಿನಿಯನ್ನ ವಿನ್ನರ್ ಆದ್ರೆ...ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಫರ್ಧಿಯಾದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿಯವರು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ಆರಂಭವಾಗಿನಿಂದಲೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಭಾರೀ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಇವರು ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ..
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಅವರೇ ವಿನ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೊನೆಯ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಯಸಿದ್ದರು..ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಊಹೆ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ ಆಗಿ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದರು..
ಇದೇ ರೀತಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೂ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ವಿನ್ನರ್ ಆದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ..