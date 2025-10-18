ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ RCB.. ಈ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಂ ಮಾಲೀಕತ್ವ! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ..

RCB for sale : ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, RCB ತಂಡ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿದೆಯಂತೆ... ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB Sale) ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ತಂಡದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಕಂಪನಿಯೊಳಗೆ ಆಂತರಿಕ ವಿವಾದಗಳ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಡಿಯಾಜಿಯೊದ ಯುಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಭಾರತೀಯ ಘಟಕವು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ವ್ಯವಹಾರ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಸಿಟಿಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮದ್ಯ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಮಾಲೀಕ. ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 6 ಕಂಪನಿಗಳು ಆರ್ಸಿಬಿ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳೆಂದರೆ ಆದರ್ ಪೂನವಲ್ಲ (Head of Serum Institute of India), ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ (ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಸಹ-ಮಾಲೀಕ ಪಾರ್ಥ್ ಜಿಂದಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ) ಮತ್ತು ಎರಡು ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಖರೀದಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆದಾರ್ ಪೂನವಲ್ಲಾ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. "ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಟ್ವೀಟ್ ನಂತರ ತಂಡದ ಮಾರಾಟದ ಸುದ್ದಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿತು.
ಪೂನಾವಾಲಾ ಮತ್ತು ಅದಾನಿಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು : 2010 ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ, ಅಧರ್ ಪೂನವಲ್ಲ ಅವರ ತಂದೆ ಸೈರಸ್ ಪೂನವಲ್ಲ ಕೂಡ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಾಗಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿ ತಂಡಗಳು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೋದವು. 2022 ರಲ್ಲಿ, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಈಗ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? : ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸುಮಾರು 50% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ, ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.