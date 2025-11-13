ನೀಲಿ ಸೀರೆ, ಅಪರೂಪದ ಸೌಂದರ್ಯ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ವೈರಲ್‌ ಆದ ಈ ಸುಂದರಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ? ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ

Who is Girija Oak : ನೀಲಿ ಸೀರೆ, ತೋಳಿಲ್ಲದ ಬಿಳಿ ಕುಪ್ಪಸ.. ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ಸುಂದರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿದಂತೆ ಇಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯಳಲ್ಲ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರಿಕೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ನೀಲಿ ಸೀರೆಯ ಈ ಚೆಲುವೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹಿಂದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದರ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಈ ಸುಂದರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾಳೆ..
X, Insta ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಜನರ ಹೃದಯ ಕದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾರ ಜೋರಾಗಿದೆ..
ಅವರ ಹೆಸರು ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್. ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 1987 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮರಾಠಿ ನಟ ಗಿರೀಶ್ ಓಕ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ.
ಗಿರಿಜಾ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಠಾಕೂರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
2004 ರಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಮರಾಠಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2009 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ "ತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್", ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ "ಜವಾನ್" ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2011 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಶೋರ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಿರಿಜಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದ ಫೋಟೋಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
38ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಹೃದಯವನ್ನು ಕದ್ದಿರುವ ಗಿರಿಜಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ..