ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ ದತ್ತುಮಗಳು ಕೀರ್ತಿ ನಿಜವಾದ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದ್ರು ಎಂದ ಕೀರ್ತಿ

ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತಿ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಂದನ. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಕೀರ್ತಿಯವರನ್ನು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತಿ ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅವರ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು? ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೀರ್ತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಬೇರಾರು ಅಲ್ಲ ಭಾರತಿ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯ ಮಗಳು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕೀರ್ತಿ, “ನಾನು ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮಗಳು. ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮಗೆ ನನ್ನ ರಿಯಲ್ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ನನ್ನ ರಿಯಲ್ ತಾಯಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರ ಬಳಿ, ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗುವಾಗಲೇ, ನಿನಗೆ ಯಾವ ಮಗು ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು" ಎಂದು ಕೀರ್ತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
“ಇನ್ನು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ (ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತಿ) ನನಗೆ ಆ ಮಗು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದರು. ವಿಷ್ಣು ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಭಾರತಿ ಅಮ್ಮ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗುವವರೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ. ಆ ನಂತರ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದೆ. ನನ್ನ ರಿಯಲ್ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೇ” ಎಂದು ʻಕಲಾಮಾಧ್ಯಮʼ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಬೇರೆಯವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಆಗಿ ದತ್ತು ತೆಗದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಮಗಳು, ಯಾರೇ ಏನಂದ್ರು ಸಹ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಾ ನಾನು ೧೩ ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದರು" ಅಂತಾ ಕೀರ್ತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಲ್ಲ. ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್... ಇದು ನನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಸರು. ಅಪ್ಪನ ರಿಯಲ್ ಹೆಸರು ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್. ಅವರ ಗೆಳೆಯರು ಅವರನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಮಾರ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ” ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ನಟ ಅನಿರುದ್ಧ ಜಟ್ಕರ್ ಕೀರ್ತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ಶ್ಲೋಕ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.