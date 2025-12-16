IPL 2026 ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಾಗರ್ ಯಾರು? ಇವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 369 ಆಟಗಾರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ತಂಡಗಳು ಈ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಿವೆ.ಇದೆ ವೇಳೆ ಈ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರದು? ಎನ್ನುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಕುತೂಹಲವಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಹರಾಜಿನ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಾಗರ್ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಸಾರಥ್ಯ ನಡೆಸುವವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಹೌದು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ,ಅವರೇ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಾಗರ್..! ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 369 ಆಟಗಾರ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.ಐಪಿಎಲ್ 2024 ಮತ್ತು 2025 ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಮಹಿಳೆಯೇ ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲೂ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.ಹೌದು, ಅವರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಬಿಡ್ದರ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ಗೂ ಮುನ್ನ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಾಗರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.26 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೀಸ್ಗಾಗಿ ಹರಾಜು ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೂ ಅವರಿಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಾಗರ್, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು 125 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಅವರ ಅತಿ ಬಹುತೇಕ ಆದಾಯವೂ ಐಪಿಎಲ್ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಿದೆ.ಅವರು ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.