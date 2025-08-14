ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಸೊಸೆಯಾಗಲಿರುವ ಸಾನಿಯಾ ಚಂದೋಕ್ ಯಾರು? ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ ಅರ್ಜುನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ

Sania Chandok: ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪುತ್ರ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿರುವ ಸಾನಿಯಾ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
Sania Chandok Background: ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ರವಿ ಘಾಯ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಸಾನಿಯಾ ಚಾಂದೋಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಬುಧವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 13) ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ ಚಾಂದೋಕ್ ಉಂಗುರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಸಾನಿಯಾ ಘಾಯ್ ಕುಟುಂಬದ ಯುವತಿ. ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಘಾಯ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು.
ಘಾಯ್ ಕುಟುಂಬವು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಮೆರೈನ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಕ್ರೀಮರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ (ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್) ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇದುವರೆಗೆ 17 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ, 18 ಲಿಸ್ಟ್-ಎ ಮತ್ತು 24 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ್ 33.51 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 37 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿಡುವುದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಸಾನಿಯಾ ಚಂದೋಕ್ ಅಂದಾಜು ರೂ. 21.2 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾನಿಯಾ ಚಂದೋಕ್ ಅವರ ತಾತಾ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದು ರೂ. 21.2 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.