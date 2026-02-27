ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ, ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದ ಸಂಗೀತಾ ವಿಜಯ್‌ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ..? ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ

Vijay Sangeetha divorce : ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ, ನಟ ವಿಜಯ್ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಗೀತಾ ಯಾರು.. ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕುತೂಹಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಾಸಿಪ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಡಿವೋರ್ಸ್ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಟ್ಟಿಲ್ಲೇರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..
ಹೌದು.. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಸೊರ್ನಲಿಂಗಂ ಅವರು ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸಂಗೀತಾ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಹುಡುಕಾಟ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..
ಸಂಗೀತಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಸಂಗೀತಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಮಿಳು ಮೂಲದವರು, ಅವರ ತಂದೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ. ಸಂಗೀತಾ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. 1996 ರಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ಪೂವೆ ಉನಕ್ಕಾಗಿ' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ನಂತರ ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ವಿಜಯ್ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದರು.
ಸಂಗೀತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಟನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಲಂಡನ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದರು. ಅವಳ ಮುಗ್ಧ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ವಿಜಯ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು.. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು..
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಸಹ ಸಂಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಆಗಸ್ಟ್ 25, 1999 ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಮದುವೆಯಾಗಿ 25 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಸಶಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಗೀತಾ ತನ್ನ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಂಪತಿಗಳು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಂಗೀತಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಸಭೆಗಳು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗದಿದ್ದಾಗ ಈ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು.. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ..