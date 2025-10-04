ಅಂಬಾನಿ-ಅದಾನಿ ನಂತರ ಇವರೇ ನೋಡಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆ! ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ?

Richest Woman in India : ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾಗ, ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಹೆಸರುಗಳು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು..? ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ಮಹಿಳೆ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಅದಾನಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
M3M ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2025 ರ 14 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವರ್ಷ, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು 9.55 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದರೆ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿಯವರ ಕುಟುಂಬವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಾನಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು 8.15 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.
ಆದರೆ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ರೋಶ್ನಿ ನಾಡರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರೋಶ್ನಿ ನಾಡರ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು 2.84 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರೋಶ್ನಿ ನಾಡರ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಶ್ನಿ ನಾಡರ್ ಅವರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಥವಾ HCL ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ. ರೋಶ್ನಿ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು HCL ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶಿವ ನಾಡರ್ ಅವರು HCL ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಪ್ರವರ್ತಕ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ವಾಮ ಸುಂದರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ (ವಾಮ ದೆಹಲಿ) ಮತ್ತು HCL ಕಾರ್ಪ್ನಲ್ಲಿನ 47% ಪಾಲನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೋಶ್ನಿ ನಾಡರ್ಗಿಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಶ್ನಿ ನಾಡರ್ ಅವರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಥವಾ HCL ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ. ರೋಶ್ನಿ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು HCL ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶಿವ ನಾಡರ್ ಅವರು HCL ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಪ್ರವರ್ತಕ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ವಾಮ ಸುಂದರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ (ವಾಮ ದೆಹಲಿ) ಮತ್ತು HCL ಕಾರ್ಪ್ನಲ್ಲಿನ 47% ಪಾಲನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೋಶ್ನಿ ನಾಡರ್ಗಿಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2025 ರ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 101 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ, 66% ಜನರು ಸ್ವ-ನಿರ್ಮಿತರು ಮತ್ತು 74% ಹೊಸ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ 350 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಆರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶತಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅದು 167 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಜಿಡಿಪಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು.
ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ 350 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಆರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶತಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅದು 167 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಜಿಡಿಪಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು.