Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಯಾರು ಈ ಅಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿಲ್? ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದ್ದೇಕೆ?

ಯಾರು ಈ ಅಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿಲ್? ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದ್ದೇಕೆ?

Written ByManjunath NaragundUpdated byManjunath Naragund
Published: May 07, 2026, 02:40 PM IST|Updated: May 07, 2026, 02:47 PM IST

2007 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಯುವ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಯುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

1/5

ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಅಂಡರ್-19 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗಿ ಅಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿಲ್ (36) ಅವರು ಬುಧವಾರ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನವು ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಶೋಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.  

2/5

ಅಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಅವರ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದರು.  2006 ರಿಂದ 2008 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಪರ 6 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿ 11 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.2008ರ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಆಗಿನ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್) ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು.

3/5

2007 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಯುವ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಯುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

4/5

ಗಿಲ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ, ಅಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಶೀಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿದ್ದರು," ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

5/5

ಪಂಜಾಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಗಿಲ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದೆ.  

Tags:
Amanpreet Singh Gill
Under-19 Cricketer
Punjab Medium Pacer
Virat Kohli’s Teammate
first-class cricket
Punjab Kings (IPL)
Punjab Senior Selection Committee
Obituary
Cricket Fraternity

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ರಕ್ತಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ಮರೆತು ಹಸೆಮಣೆಗೆ ಏರಿದ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ..!

ರಕ್ತಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ಮರೆತು ಹಸೆಮಣೆಗೆ ಏರಿದ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ..!

Chikkaballapur Relationship Scandal10 min ago
2

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹೀಟ್‌ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದು

Heatstroke13 min ago
3

₹2.25 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹98 ಸಾವಿರ ಬಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ! ಇದು ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಯೋಜನೆ

Post Office Time Deposit22 min ago
4

Viral Video : ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ, ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Viral Video30 min ago
5

ಗೃಹಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆವರೆಗೆ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸ; ಯಾವ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು

LPG cylinder price41 min ago