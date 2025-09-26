English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ..! ದಿಗ್ಗಜ ನಟನೇ ತಲೆಬಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಪುಟಾಣಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತೆ?

Who Is Trisha Thosar : ತ್ರಿಶಾ ದೋಸರ್ ತಮ್ಮ 5ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 71ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಅವರು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಲಾವಿದೆ ನಟಿಸಿರುವ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
1 /6

71ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 23ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ನಡೆಯಿತು. 'ಜವಾನ್' ಮತ್ತು '12ನೇ ಫೇಲ್' ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮ್ಯಾಸ್ಸೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂದಿತು.

2 /6

'ಪಾರ್ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರಾಮ್‌ಕುಮಾರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಎಂ.ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ 'ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಯನ್ನು ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ತೋಸರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.

3 /6

5 ವರ್ಷದ ತ್ರಿಶಾ ತೋಸರ್ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಗು ಮುಖದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಪುಟ್ಟ ಕಲಾವಿದೆ ನೋಟ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.  

4 /6

ತ್ರಿಶಾ ದೋಸಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 'ನಾಲ್ 2' ಎಂಬ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಮಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 5 ವರ್ಷ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ 3 ವರ್ಷ. ತ್ರಿಶಾ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಐ ದುಲ್ಜಾ ಭವಾನಿ' ಎಂಬ ಮರಾಠಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾದರು. ನಂತರ ಅವರು 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಆತ್ಲಿ ಪದ್ಮಿ ಫುಟ್ಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.

5 /6

ತ್ರಿಶಾ ದೋಸಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 'ನಾಲ್ 2' ಎಂಬ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಮಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 5 ವರ್ಷ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ 3 ವರ್ಷ. ತ್ರಿಶಾ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಐ ದುಲ್ಜಾ ಭವಾನಿ' ಎಂಬ ಮರಾಠಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾದರು. ನಂತರ ಅವರು 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಆತ್ಲಿ ಪದ್ಮಿ ಫುಟ್ಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.

6 /6

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಶಾ ತೋಸರ್ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್-ಸಾಲಾ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಭಿನಂದನಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, "ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಾನು ನನ್ನ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ನನಗೆ 6 ವರ್ಷ. ನೀವು ನನ್ನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮೇಡಂ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Trisha Thosar Trisha Thosar history Trisha Thosar movie Who Is Trisha Thosar

Next Gallery

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ರಜೆ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ 3 ದಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಬಂದ್‌!! ಯಾವಾಗ? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?