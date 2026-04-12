ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ನಿಂದ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ವರೆಗೆ ನಂಟು..! ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಜೊತೆ ಇರುವ ಈಕೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..?

Who is Zanai Bhosle : ಈ ಸುಂದರಿಯ ಹೆಸರು ಜನೈ ಭೋಸ್ಲೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ದಂತಕಥೆ ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ್ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅಹುಜಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಜನೈ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಭೋಂಸ್ಲೆ-ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ..
ಜನೈ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್ - ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್' ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪತ್ನಿ ರಾಣಿ ಸಾಯಿಬಾಯಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಜನವರಿ 21, 2027 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜನೈ ಅವರು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ವಂಶಾವಳಿಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಪಾತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..
2002 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನೈ ಅವರು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಲೆ ರೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 'ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್' ಎಂಬ ಗುರುತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದ ಇವರು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
2020 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಜನೈ, ಉಷಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳ ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಗೀತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು, 2017 ರಲ್ಲೇ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ "iAzure" ಎಂಬ ಆಪಲ್ ಅಧಿಕೃತ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜನೈ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಿರಾಜ್ಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಜನೈ ಈ ವದಂತಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಾಜ್ ತಮಗೆ ಸಹೋದರ ಸಮಾನ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವ ಜನೈ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಸ್ತುತ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದಾಗಿ ಜನೈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ..