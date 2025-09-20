English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಜ್ರಖಚಿತ ಕಿರೀಟದ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ರಹಸ್ಯ ..! ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಿಗಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

miss world crown: ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತೆಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿನುಗುವ ವಜ್ರಖಚಿತ ನೀಲಿ ಕಿರೀಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಿರೀಟದ ಹಿಂದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸತ್ಯವಿದೆ. ಗೆದ್ದರೂ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಿರೀಟ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಿಜೇತೆಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ?
 
1 /6

miss world crown: ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕನಸುಗಳ ವೇದಿಕೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತೆಯಾಗುವ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೂ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ವಜ್ರಖಚಿತ ಕಿರೀಟದ ಹಿಂದಿರುವ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.  

2 /6

ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಜೇತೆಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕಿರೀಟವು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಕಿರೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಲಂಡನ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಭರಣ ತಜ್ಞರು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀಲಮಣಿಗಳು, ವಜ್ರಗಳು, ಹರಳುಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಡೂರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.  

3 /6

ಕಿರೀಟದ ತಳಹದಿ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಿಳಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 1,770ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಿರೀಟದ ನಿಖರ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಜ್ರಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೇ ಕಿರೀಟದ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.  

4 /6

ಕಿರೀಟದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ, ಅದು ಶಾಂತಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕಿರೀಟವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಜೇತೆಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಹಾಸನದಂತೆ ಮಿನುಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸತ್ಯ ಏನೆಂದರೆ – ವಿಜೇತೆಯರು ಧರಿಸುವ ಕಿರೀಟ ನಿಜವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ!  

5 /6

ಹೌದು, ನಿಜವಾದ ವಜ್ರಖಚಿತ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕೇವಲ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಜೇತೆಯರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವುದು ನಕಲಿ ಕಿರೀಟ. ನಿಜವಾದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.  

6 /6

ಹೀಗಾಗಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೂ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಜೇತೆಯರಿಗೆ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಆ ಐಕಾನಿಕ್ ನೀಲಿ ಕಿರೀಟದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಕಿರೀಟವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ತನ್ನ ಒಡೆಯತನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿರೀಟದ ಅಚ್ಚರಿಯ ರಹಸ್ಯ!  

Miss World miss world crown who made miss world crown miss world crown diamond how is miss world crown made Aishwarya Rai priyanka Chopra ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿರೀಟ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿರೀಟ ವಜ್ರ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಚೋಪ್ರಾ

Next Gallery

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿಯುವಳು ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ! ಸೋಲೆಲ್ಲವೂ ಗೆಲುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ