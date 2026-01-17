English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ..! ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತೆ

ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ..! ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತೆ

Health tips : ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಠಾತ್ತನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅಲರ್ಜಿ : ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವ ಜನರು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ತುರಿಕೆ, ಊತ, ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು 'ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್-ಫ್ರೂಟ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಧುಮೇಹ : ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಸುಕ್ರೋಸ್‌ನಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಜಿಐ) ಕೂಡ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಇರುವ ಜನರು: ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಐಬಿಎಸ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉಬ್ಬುವುದು, ಗ್ಯಾಸ್, ಸೆಳೆತ ಅಥವಾ ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

