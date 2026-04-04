ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವಿಷದಂತೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಕುಡಿಯುವ ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..

ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.. ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆ ಬೇಸೋತ್ತು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪಾನೀಯ ಎಂದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲ ಪಾನೀಯವೆಂದರೇ ಅದು ಮಜ್ಜಿಗೆ.. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಅಮೃತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರೋಗಿಗಳು: ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ರಂಜಕ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ, ದೇಹವು ಈ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು: ಮಜ್ಜಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗಂಟಲು ನೋವು, ಶೀತ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕಫ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗಂಟಲಿನ ಸೋಂಕು ಇದ್ದಾಗ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನೋವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು.
ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ: ಅನೇಕ ಜನರು ಹಾಲು ಅಥವಾ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಲನ್ನು ಮೊಸರು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರದಂತಹ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಸಂಧಿವಾತ, ಕೀಲು ನೋವು: ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೀಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಸಂಧಿವಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು. ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಕುಡಿಯಲೇ ಬಯಸಿದರೇ ತಾಜಾ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು..
ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?: ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾಜಾ ಮೊಸರಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉತ್ತಮ. ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.