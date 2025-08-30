ಇಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರು ದಾಳಿಂಬೆ ತಿನ್ನಬಾರದಂತೆ.. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ತಿಂದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ!

who should not eat pomegranate: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ಮೊದಲು ದಾಳಿಂಬೆ ತಿನ್ನಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿ, ದಾಳಿಂಬೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ಮೊದಲು ದಾಳಿಂಬೆ ತಿನ್ನಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿ, ದಾಳಿಂಬೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ. ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ, ಸಿ, ಮತ್ತು ಬಿ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಸತು ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ-6 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ಜನರು ದಾಳಿಂಬೆ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ದಾಳಿಂಬೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾರು ದಾಳಿಂಬೆ ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ: ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ದಾಳಿಂಬೆ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದಾಳಿಂಬೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವಾಗ ದಾಳಿಂಬೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ದದ್ದುಗಳು ಬರಬಹುದು.
ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ದಾಳಿಂಬೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ದಾಳಿಂಬೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಶೀತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯ ವೇಗವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜನರು ದಾಳಿಂಬೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಔಷಧದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು, ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಮ್ಲೀಯತೆ: ಆಮ್ಲತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ದಾಳಿಂಬೆ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ದಾಳಿಂಬೆಯ ಶೀತ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ, ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಹಾರವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಮ್ಮು: ದಾಳಿಂಬೆ ಶೀತದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಅಂತಹ ಜನರು ದಾಳಿಂಬೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು.
ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲ: ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ದಾಳಿಂಬೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ದಾಳಿಂಬೆಯ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅನಿಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಜನರು ದಾಳಿಂಬೆಯನ್ನು ಸಹ ತಿನ್ನಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ದಾಳಿಂಬೆಯ ಶೀತ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ದಾಳಿಂಬೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕು? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಸೇವಿಸುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ದಾಳಿಂಬೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.