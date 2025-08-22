ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ; ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲಾ ಫೇಲ್‌... ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು

red thread benefits: ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಪೂಜಾ ಕಥೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಂಪು ದಾರ ಅಥವಾ ಕಲವವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಿರಬೇಕು. ಕಲವವು ಮೂರು ದಾರಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಪೂಜಾ ಕಥೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಂಪು ದಾರ ಅಥವಾ ಕಲವವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಿರಬೇಕು. ಕಲವವು ಮೂರು ದಾರಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವಿದ್ದರೂ, ಇದು ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ದಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಮೂರು ದಾರಗಳನ್ನು ತ್ರಿಶಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹೇಶನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ದಾರವನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಲಾಲ್ ಕಿತಾಬ್ನ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಂಪು ದಾರ ಅಥವಾ ಕಲವವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಅದನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು? ಎಂದು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲವ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹನುಮಾನ್ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸ್ಥಾನ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಷ, ಸಿಂಹ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಂಪು ದಾರ ಅಥವಾ ಕಲವವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಹನುಮಾನ್ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ರಾಶಿಗಳ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಂಪು ದಾರವು ಅವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ ದೇವ ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಅಧಿಪತಿ. ಶನಿ ದೇವನಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶನಿವಾರದಂದು ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಇದೇ ಕಾರಣ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ಕೆಂಪು ದಾರ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಲವವನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಂಪು ದಾರವನ್ನು ಸಹ ಧರಿಸಬಾರದು.
ಮಂಗಳವಾರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ದಾರವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಕಲವವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು, ವಿಷ್ಣು ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಶಿವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.