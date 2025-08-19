ಈ 5 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.. ಉಂಗುರ, ಕಡಗವಾಗಿ ಧರಿಸಿದರಂತು ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕೇ ಆಗುವುದು; ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಪತ್ರಯ ತಪ್ಪಲ್ಲ!

Who should wear silver: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅನಾನುಕೂಲಗಳೂ ಇರಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಯಾರು ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನಾತ್ಮಕರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು. ಅಂತಹ ಜನರು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಪ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರನು 12 ಅಥವಾ 10 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಲಗ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶುಕ್ರ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಯಾರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೋ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಶೀತ ಸ್ವಭಾವದ ಜನರು ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಮೇಷ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ.
