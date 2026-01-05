ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೇ ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇದ್ದರೇ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಸೇರಿ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 13,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಎಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೋ ರೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 153 ಪಂದ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ 279 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 160 ಪಂದ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ 277 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಈ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಕಿ ಪಾಟಿಂಗ್ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಿಸ್ನ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ 162 ಪಂದ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ 275 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 13,000 ರನ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಜಾಕ್ ಕಾಲಿಸ್ ಅವರು ಸಚಿನ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 159 ಪಂದ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ 269 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಜಾಕ್ ಕಾಲಿಸ್ 13 ಸಾವಿರ ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
13,000 ರನ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದವರ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಎಂದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವ್ರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 163 ಪಂದ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ 266 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.