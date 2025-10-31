ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಂತೆ..! ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12ರ ಕಪ್‌

Bigg Boss Kannada 12 winner : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಫಿನಾಲೆ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮಧ್ಯ ಪೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಹ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ವಿನ್ನರ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..
ಹೌದು.. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ತೆಲುಗು ನಾಗಾರ್ಜುನ್, ತಮಿಳು ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ನಿರೂಪಕರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ..
ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಹೀಗಾಗಲೇ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್, ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ, ಅಶ್ವಿನಿ, ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಅಮಿತ್ ಪವಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ರ ಮೊದಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಿ ಮಿನಿ-ಫೈನಾಲೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸೀಸನ್ನ ಅಂತಿಮ ವಿಜೇತರನ್ನು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ, ಕಾವ್ಯ ಶೈವ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಜಾಹ್ನವಿ, ಧನುಷ್ ಗೌಡ, ಚಂದ್ರಪ್ರಭ, ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಧ್ರುವಂತ್, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ, ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅದು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ..
ಹೌದು.. ಹಾಸ್ಯ ಭರಿತ ಮಾತುಗಳು, ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರದ ನಡೆ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ವಿಚಾರದಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರು ಸಹ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಗೆಲುವು ಗಿಲ್ಲಿಯದ್ದೇ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಟಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಟದ ವೈಖರಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಎನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಸೋಲು-ಗೆಲುವಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಂತಿಮಾಗಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಫಿನಾಲೆ ದಿನ ಯಾರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮೇಲೆತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಗೂಢ.. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..