/TOXIC 5 ಸುಂದರಿಯರಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ..! ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ.. ಅಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ

Richest actress in Toxic movie : ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic movie) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿರುವ ನಟಿಯರ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು? ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ (Rukmini Vasanth) : ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ "ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ" ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದ ಪುಟ್ಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚೆಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹7 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ (Huma Qureshi) : ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಈ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ರೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಸುಂದರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೂಲಕ ಸೌತ್ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅಂದಹಾಗೆ, ಸದ್ಯ ಇವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ (Huma Qureshi) : ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಈ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ರೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಸುಂದರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೂಲಕ ಸೌತ್ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅಂದಹಾಗೆ, ಸದ್ಯ ಇವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ (Kiara Advani) : 2014 ರ 'ಫಗ್ಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕಿಯಾರಾ, ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಕೇವಲ ಖ್ಯಾತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹40 ಕೋಟಿ.
ನಯನತಾರಾ (Nayanthara) : ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ 'ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ನಯನತಾರಾ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ 'ಜವಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ನಟಿಯರ ಪೈಕಿ ಇವರೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಇವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಭೀಕರ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Toxic movie Actress : ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಐವರು ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಬೆಡಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತಲೇ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಯನತಾರಾ ₹200 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.. ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯರ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿಯೇ ಮೊದಲಿಗರು..