ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇವೆ. ಇಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಕಾರ, ಶೈಲಿ, ದೃಢತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಯಾಕೆ?.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವರು ಕಂಚಿನ ಯುಗದಿಂದಲೂ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 3000 ದಿಂದ 1,200 ಯೂರೋಪ್, ಏಷ್ಯಾದ ಭಾಗಗಳ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸುವ ಕುರುಹುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ತೆಳ್ಳಗೆ, ಸಣ್ಣಗೆ ಇರುವ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸುವು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಸ್ಕರ್ಟ್ಗಳು ಸೊಂಟವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಣಿಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಶನ್ ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ದಪ್ಪ ಬೆಲ್ಟ್ ಸೂಕ್ತ ಎನಿಸಲ್ಲ.
ಹುಡುಗಿಯರು ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಭಾಗ ನಾಭಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದ ಮೃದುವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಬೆಲ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಪ್ಪಗಿನ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸಿದರೆ ಕುಳಿತು ಏಳುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಭಾರವಾದ, ದಪ್ಪವಾದ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ತೆಳ್ಳಗಿನ, ಸಣ್ಣ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಸದ್ಯ ಯುವತಿಯರ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳು ಫ್ಯಾಶನ್ ಪರಿಕರಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ವಿವಿಧ ವಿಧಗಳಾಗಿ, ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಳೆಯುವ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಲ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅದು ಭಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಬೆಲ್ಟ್ ಆದರೆ ನೈಸರ್ಗಿವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.