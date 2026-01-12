D Mart Price Secret: ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಇಂದು ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು, ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹149ರ ಡೈರಿ ಹಾಲನ್ನ ₹99ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ₹99ರ ಮ್ಯಾಗಿಯನ್ನ ₹73ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇತರ ದೊಡ್ಡ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯೇ ಕಾರಣ. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಬದಲು ಕಡಿಮೆ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗಲು ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ವಿಧಾನ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಾವತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೆಲ್ಲರ್ಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತನ್ನದೇಯಾದ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ದುಬಾರಿ ಒಳಾಂಗಣಗಳು, ಭಾರೀ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ, ಸಂಗೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ರಾಧಾಕಿಶನ್ ದಮಾನಿ ಅವರ ಅನುಭವ. ಅವರು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆದರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಈಗ ನೂರಾರು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ತಲುಪಿದೆ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚಗಳು, ತ್ವರಿತ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಡಿಮಾರ್ಟ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿಜವಾದ ರಹಸ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಇತರ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ.