Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Sleep Problems: ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಲಗಿದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣ

Sleep Problems: ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಲಗಿದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣ

Written ByPrajwal B
Published: Jun 22, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:19 PM IST

ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಜನರು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

1/7

Sleeping Tips: ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌, ಮೊಬೈಲ್‌, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಆ ಕಾಯಿಲೆ, ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂಬ ರಕ್ಕಸ ರೋಗಗಳು ಹದಿಹರೆಯದ ಯುವಕರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಜನರು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

2/7

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಒಟಾಗೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದಿನ ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ 90% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. 

3/7

ಅತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೀನ್‌ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯವನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ

4/7

ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಗೂ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

5/7

ಯುವಕರಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಭಂಗವಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು, ಟಿವಿಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳಂತಹ ಸಾಧನಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಲೂ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

6/7

ಅಲ್ಲದೇ ಭಾರೀ ಊಟ, ತಿಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯಂತಹ ಕೆಫೀನ್ ಅಂಶವಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಲೂ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

7/7

ಆದ್ದರಿಂದ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್‌, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌, ಟಿವಿ ನೋಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)  

TAGS:
sleep problems in youth
teenagers sleep quality
effects of screen time
mobile usage before sleep
insomnia in teens
poor sleep effects
mental health and sleep
physical activity and sleep
social media stress
Sleep Deprivation
Otago University research
Tips For Better Sleep
Healthy Sleep Habits
reduce screen time
sleep hygiene
teenage health
sleep and productivity
sleep improvement tips
digital lifestyle and sleep

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಲಕ್ನೋ ಕೋಚಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ; 14 ಮಂದಿ ಸಜೀವ ದಹನ
lucknow coaching center fire accident1 hr ago
2
Director Sukumar praises Samantha performance1 hr ago
3
Bengaluru Crime2 hrs ago
4
Elevated toll road in Bengaluru2 hrs ago
5
Actress Arrest2 hrs ago